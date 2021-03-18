Орье может вернуться в ПСЖ

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Орье может вернуться в ПСЖ

Фото Actu Foot

Правый защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье заинтересовал ПСЖ, пишет Foot Mercato.

По сведениям издания, видеть в своей команде 28-летнего фулбека хочет главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

Аргентинский наставник знаком с ивуарийцем по совместной работе в "Тоттенхэме".

Орье уже выступал за ПСЖ с 2014 по 2017 год. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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