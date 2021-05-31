Орье намерен вернуться в ПСЖ
Фото инстаграм Сержа Орье
Правый защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье не исключил смену клубной прописки грядущим летом.
"Все понимают, что я продлил бы контракт с "Тоттенхэмом", если бы хотел остаться. Этот цикл завершён, пора двигаться дальше. Я никогда не скрывал, что хочу вернуться в ПСЖ. Я поддерживаю этот клуб и открыто говорю об этом. Предложение от них будет для меня приоритетным", - приводит слова ивуарийца Goal.com.
28-летний Орье выступал за ПСЖ с 2014 по 2017 год, после чего перешёл в "Тоттенхэм".
Контракт игрока со "шпорами" истекает в июне 2022-го. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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