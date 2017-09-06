Орье назвал причины своего ухода из ПСЖ

Новоиспеченный защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье назвал причины своего ухода из французского ПСЖ.

" Я оставил ПСЖ, несмотря на то, что мне был предложен новый трехлетний контракт. Я решил отправиться в новое приключение. Я отказался от предложения по разным причинам. Я хотел открыть другую жизнь, потому что в Париже я не чувствовал должного отношения к себе. Основное внимание при переходе уделялось не футбольным нюансам ", - цитирует 24-летнего бека Le Parisien.

Напомним, "Тоттенхэм" не включил в заявку на групповой этап Лиги Чемпионов Янссена и Ламелу. | soccernews.ru