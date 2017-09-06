Орье назвал причины своего ухода из ПСЖ

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Орье назвал причины своего ухода из ПСЖНовоиспеченный защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье назвал причины своего ухода из французского ПСЖ.

"Я оставил ПСЖ, несмотря на то, что мне был предложен новый трехлетний контракт. Я решил отправиться в новое приключение. Я отказался от предложения по разным причинам. Я хотел открыть другую жизнь, потому что в Париже я не чувствовал должного отношения к себе. Основное внимание при переходе уделялось не футбольным нюансам", - цитирует 24-летнего бека Le Parisien.

Напомним, "Тоттенхэм" не включил в заявку на групповой этап Лиги Чемпионов Янссена и Ламелу. | soccernews.ru

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Пьянь

Просто в Париже устали терпеть дебила и выперли в первый же вариант.

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