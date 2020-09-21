Орье назвал "Спартаку" свои требования по зарплате

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Орье назвал "Спартаку" свои требования по зарплате

Стало известно, сколько хочет зарабатывать в "Спартаке" защитник "Тоттенхэма" Серж Орье.

По информации Metaratings, ивуариец потребовал зарплату в размере 3,4 миллиона евро в год.

Если "красно-белые" согласятся столько платить 27-летнему футболисту, то он станет самым высокооплачиваемым в команде.

Рыночная стоимость Орье - 16 миллионов евро. В прошлом сезоне фулбек забил 2 гола и сделал 8 ассистов в 42 матчах.

Не пропустите: В "Спартаке" уверены в трансфере защитника "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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