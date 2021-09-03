Орье определился с новым клубом

Фото инстаграм Сержа Орье

Бывший защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье принял решение касательно своего будущего.

По информации Sky Sports, 28-летний футболист намерен подписать контракт с "Арсеналом", который ищет замену Эктору Бельерину, ушедшему в "Бетис".

Напомним, что на этой неделе ивуарийский фулбек расторг контракт со "шпорами" и стал свободным агентом.

В услугах Орье заинтересован московский "Спартак", однако сам игрок предпочитает остаться в Англии.

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