Орье: "У ПСЖ есть хорошие шансы пройти "Реал"

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Орье: "У ПСЖ есть хорошие шансы пройти "Реал"Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье оценил шансы французского ПСЖ на выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Надеюсь, ПСЖ сможет это сделать. На "Парк де Пренс" сложно обыграть такую команду, как ПСЖ. Мы уже обыгрывали "Барселону" в прошлом сезоне дома. Так что у ПСЖ есть хорошие шансы на выход в следующую стадию", - цитирует 25-летнего бека SFR Sport.

Напомним, Эмери назвал состав ПСЖ на матч с "Реалом". | soccernews.ru

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