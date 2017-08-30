Орье в ближайшее время перейдет в "Тоттенхэм"

Защитник ПСЖ Серж Орье в шаге от перехода в "Тоттенхэм", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, футболисту было выдано разрешение на работу в Англии, а это было единственной причиной тому, что игрок еще не перебрался в "Тоттенхэм".

Сообщается, что стоимость сделки составит 25 миллионов евро.

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