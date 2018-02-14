Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье вышел в единоличные лидеры текущего сезона в Лиге Чемпионов по "привозам" пенальти в ворота своей команды.

Так, по сведениям OptaJean, на 45+2 минуте первой игры 1/8 финала турнира против туринского "Ювентуса", которая проходит в эти минуты на "Альянц Стэдиум", 25-летний бек "шпор" отметился фолом в своей штрафной против одного из игроков соперника. Таким образом, ивуариец "привез" в ворота своей команды уже второй 11-метровый удар в текущем розыгрыше ЛЧ, выйдя тем самым в лидеры по этому показателю.

Напомним, Пьянич мог оказаться в "Тоттенхэме". | soccernews.ru