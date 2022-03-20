Орье высказался о ситуации Почеттино в ПСЖ

Фото: инстаграм Почеттино\Автор неизвестен

Защитник "Вильярреала" Серж Орье поделился мнением о ситуации главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино, с которым ранее работал в "Тоттенхэме".

"Мне жаль его. Благодаря Почеттино я многому научился. Я немного разочарован тем, как в ПСЖ идут дела. Не думаю, что это вина лишь Почеттино. Мне кажется, дело в команде.

У него много прекрасных качеств. Мне кажется, у ПСЖ есть проблемы внутри коллектива. Надеюсь, он останется в команде до конца сезона.

Я знаю его, у него всегда очень хороший план на игру. Ведь мы с ним выходили в финал Лиги чемпионов", – сказал Орье.

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