Орье высказался о ситуации Почеттино в ПСЖ
Фото: инстаграм Почеттино\Автор неизвестен
Защитник "Вильярреала" Серж Орье поделился мнением о ситуации главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино, с которым ранее работал в "Тоттенхэме".
"Мне жаль его. Благодаря Почеттино я многому научился. Я немного разочарован тем, как в ПСЖ идут дела. Не думаю, что это вина лишь Почеттино. Мне кажется, дело в команде.
У него много прекрасных качеств. Мне кажется, у ПСЖ есть проблемы внутри коллектива. Надеюсь, он останется в команде до конца сезона.
Я знаю его, у него всегда очень хороший план на игру. Ведь мы с ним выходили в финал Лиги чемпионов", – сказал Орье.
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