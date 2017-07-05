"Оребург" арендовал хавбека ЦСКА

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"Оребург" арендовал хавбека ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов перешел в "Оренбург", сообщает официальный сайт клуба.

Оренбуржцы арендовали футболиста до лета 2018 года.

В минувшем сезоне 22-летний Ефремов также выступал за "Оренбург" на правах аренды, провел 20 матчей и забив один гол.

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