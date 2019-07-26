"Оренбург" арендовал защитника "Крыльев Советов" и форварда "Локомотива"

"Оренбург" в своём официальном твиттере объявил о переходе двух игроков.

Новичками команды стали защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов и нападающий "Локомотива" Артём Галаджан.

Приволжский клуб арендовал обоих футболистов до лета 2020 года.

Стоит отметить, что Галаджан уже выступал за "Оренбург" в прошлом сезоне на правах аренды, сыграл 11 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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