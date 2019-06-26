"Оренбург" будет играть на своем стадионе в новом сезоне РПЛ

"Оренбург" в сезоне-2019/20 будет играть на своем стадионе. Об этом сообщает исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер.

"Сегодня встречался с президентом РФС Александром Дюковым.

Принято принципиальное решение, что матчи нового сезона ФК "Оренбург" будут проходить дома, на родном стадионе в Ростошах.

Дальше будем решать более масштабные задачи по укреплению спортивной базы", - написал Паслер.

Ранее в СМИ была информация, что "Оренбург" будет проводить домашние встречи на стадионе "Самара-Арена".

В минувшем сезоне "Оренбург" занял 7 место, набрав 43 очка.

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