"Оренбург" и "Арсенал" не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 26-го тура чемпионата России "Оренбург" на своем поле сыграл вничью с тульским "Арсеналом". На 62-й минуте счет открыл форвард гостей Лука Джорджевич, но в конце матча хозяев спас от поражения Рикарду Алвеш.

После матча "Арсенал" вышел на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опередив "Спартак". "Оренбург" поднялся на седьмую позицию.

"Оренбург" – "Арсенал" - 1:1 (0:0)

Голы: Джорджевич, 62 - 0:1, Рикарду Алвеш, 78 - 1:1

"Оренбург": Довбня, Терехов, Козлов, Шахов, Малых, Мишкич, Афонин, Маляров, Галаджан (Рикарду Алвеш, 69), Деспотович, Сутормин.

"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Хагуш, Мохаммед, Мирзов, Горбатенко, Бакаев, Берхамов (Кангва, 74), Григалава, Джорджевич.

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