"Оренбург" и "Енисей" расписали безголевую ничью

В рамках 11-го тура чемпионата России "Оренбург" принимал "Енисей". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Оренбург" – "Енисей" - 0:0

"Оренбург": Фролов, Бегич, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Мишкич, Афонин, Бреев (Чиркин, 68), Попович (Чуканов, 83), Малых, Козлов (Деспотович, 65).

"Енисей": Филиппов, Грицаенко, Занев, Ятченко, Кичин, Зотов, Огуде, Фатуллаев, Комолов, Саркисов (Комков, 78), Бодул (Обрадович, 46).

После этого матча "Оренбург" остался на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, а "Енисей" продолжает находиться на последней строчке.

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