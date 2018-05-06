"Оренбург" и "Крылья Советов" вышли в РФПЛ

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"Оренбург" и "Крылья Советов" вышли в РФПЛ

По итогам 37-го тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ) определились два клуба, которые вышли в Премьер-лигу.

Перед этим туров на повышение в классе претендовали "Оренбург", "Крылья Советов" и "Енисей".

"Оренбург" и "Крылья" одержали победы, а "Енисей" свой матч свел вничью. В итоге клубы из Оренбурга и Самары вернулись в РФПЛ.

"Енисей" и "Тамбов" также могут выйти в Премьер-лигу, если в переходных матчах победят клубы, которые займут 13 и 14 место в РФПЛ.

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