"Оренбург" и "Ростов" не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 28-го тура чемпионата России "Оренбург" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Ростов" остался на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и практически потерял шансы пробиться в Лигу Чемпионов. "Оренбург" по-прежнему занимает последнее, 16-е место, в РПЛ и, скорее всего, вылетит в ФНЛ.

"Оренбург" Оренбург - "Ростов" Ростов - 0:0

"Оренбург": Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Зотов, Липовой, Кулишев, Шкофлек, Аюпов, Шахов, Чуканов.

"Ростов": Песьяков, Осипенко, Хаджикадунич, Логашов (Попов, 46), Чернов, Норманн, Глебов, Мамаев, Ионов, Долгов (Зайнутдинов, 46), Шомуродов.

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