"Оренбург" и "Сочи" не смогли выявить победителя

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"Оренбург" и "Сочи" не смогли выявить победителя

В рамках 6-го тура РПЛ "Оренбург" сыграл вничью с "Сочи".

"Оренбург" - "Сочи" 1:1

Голы: Калугин (аг), 46 - 1:0, Полоз (пен), 68 - 1:1

"Оренбург": Руденко, Шахов, Терехов, Сиваков, Кулишев (Галаджан, 80), Аюпов, Афонин, Рикарду Алвеш (Фамейе, 71), Мишкич, Деспотович, Чуканов.

"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Калугин (Карапетян, 54), Новосельцев (Лагатор, 69), Цаллагов, Мостовой (Бурмистров, 77), Нобоа, Юрганов, Набиуллин, Заболотный, Полоз.

Предупреждения: Новосельцев (19), Аюпов (22), Мишкич (42), Цаллагов (63), Деспотович (84), Нобоа (90).   

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