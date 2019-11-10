"Оренбург" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 16-го тура чемпионата России "Оренбург" и "Уфа" сыграли вничью со счетом 0:0.

Благодаря ничьей "Оренбург" поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Уфа" вышла на 10-ю позицию.

"Оренбург" – "Уфа" - 0:0

"Оренбург": Климович, Зотов, Терехов, Малых, Радакович, Мишкич, Рогич, Аюпов, Рикарду Алвеш (Кулишев, 82), Деспотович, Фамейе (Черных, 77).

"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Неделчару, Йокич, Фомин, Голубев, Карп, Табидзе (Бизяк, 72), Кротов (Вомбергар, 79), Козлов (Аликин, 74).

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