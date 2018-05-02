"Оренбург", "Крылья Советов" и "Енисей" побеждают. ФНЛ, 36-й тур

Состоялись матчи 36-го тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ). Стоит отметить победы претендующих на выход в Премьер-лигу "Оренбурга", "Крыльев Советов" и "Енисея".

"Луч-Энергия" – "Авангард" - 2:2 (2:1)

Голы: Альшин, 21 - 0:1, Гелоян, 24 - 1:1, Гелоян, 40 - 2:1, Акбашев, 53 - 2:2

"Енисей" – "Волгарь" - 2:1 (0:0)

Голы: Кутьин, 61 (с пенальти) - 1:0, Бабаев, 70 - 1:1, Кичин, 82 (с пенальти) - 2:1

"Оренбург" – "Сибирь" - 1:0 (1:0)

Гол: Терехов, 14 - 1:0

"Спартак-2" – "Динамо" СПб - 2:2 (1:0)

Голы: Пантелеев, 34 (с пенальти) - 1:0, Кулишев, 50 - 1:1, Батютин, 57 - 1:2, Сакала, 74 - 2:2

"Тамбов" – "Тюмень" - 3:1 (1:0)

Голы: Архипов, 44 - 1:0, Часовских, 61 - 2:0, Игнатович, 63 - 3:0, Ставпец, 65 - 3:1

"Факел" – "Томь" - 0:1 (0:0)

Гол: Кухарчук, 61 - 0:1

"Балтика" – "Шинник" - 0:0

"Зенит-2" - "Химки" - 1:0 (1:0)

Гол: Панюков, 11 (с пенальти) - 1:0

"Ротор" – "Крылья Советов" - 0:2 (0:2)

Голы: Абазов, 13 (автогол) - 0:1, Соболев, 25 - 0:2

"Кубань" – "Олимпиец" - 0:0

Положение лидеров: Оренбург - 80, Крылья Советов - 79, Енисей - 77, Тамбов - 64, Балтика - 61...

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