"Оренбург" может получить два технических поражения подряд из-за вспышки коронавируса

Член совета директоров "Оренбурга" Василий Столыпин рассказал, что команде грозят два подряд технических поражения.

Сегодня оренбуржцы не смогут сыграть с "Краснодаром", а проведение следующего матча с "Уралом" (1 июля) находится под вопросом.

"Академия не занимается, все спортивные мероприятия с участием более 10 человек запрещены, у нас люди в молодёжке не готовы. Судя по всему, будет техническое поражение. Можно было бы собрать пацанов, не все они местные, их бы тоже пришлось сажать на карантин", - сказал Столыпин.

Напомним, что основной состав "Оренбурга" также не может играть из-за вспышки коронавируса - в команде выявлены шесть заражённых футболистов.

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