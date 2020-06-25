"Оренбург" может сыграть с "Краснодаром" молодёжной командой по примеру "Ростова"

Матч 24-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Краснодаром" всё-таки может состояться 27 июня, как и указано в календаре.

Это произойдёт, если приволжский клуб решит по примеру "Ростова" сыграть с "быками" молодёжным составом.

Также существует вариант, что до указанной даты РФС изменит регламент и на карантин в таком случае необязательно уходить всем футболистам.

Напомним, что для "Ростова" эксперимент с воспитанниками академии в матче РПЛ против "Сочи" завершился поражением со счётом 1:10.

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