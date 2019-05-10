"Оренбург" на 96-й минуте упустил победу над "Уралом"

В матче 28-го тура чемпионата России "Оренбург" сыграл вничью с "Уралом" со счетом 2:2. Счет был открыт на 51-й минуте в результате автогола Адейосе Ойеволе. На 72-й минуте равновесие восстановил Алексей Сутормин. В концовке встречи оренбургский клуб вперед вывел Артем Галаджан. Спас гостей от поражения гол Павла Погребняка на шестой компенсированной минуте.

"Оренбург" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Урал" остался на 11-й позиции.

"Оренбург" – "Урал" - 2:2 (0:0)

Голы: Ойеволе, 51 (автогол) - 0:1, Сутормин, 72 - 1:1, Галаджан, 87 - 2:1, Погребняк, 90+6 - 2:2

"Оренбург": Фролов, Сиваков, Малых, Шахов, Ойеволе (Афонин, 80), Рикарду Алвеш (Галаджан, 75), Мишкич, Попович, Терехов, Деспотович (Кулишев, 86), Сутормин.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Страннберг, Кулаков, Поляков, Бикфалви, Емельянов (Фидлер, 80), Бумаль, Эль-Кабир, Араторе (Егорычев, 66), Панюков (Погребняк, 78).

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