"Оренбург" на своем поле обыграл "Динамо"

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"Оренбург" на своем поле обыграл "Динамо"

"Оренбург" в домашнем матче переиграл "Динамо" в рамках 20-го тура РПЛ.

Победный гол забил форвард Джордже Деспотович.

Напомним, что в середине второго тайма арбитр удалил главного тренера хозяев.

"Оренбург" – "Динамо" (Москва) – 1:0 (0:0).

Гол: Деспотович, 52.

"Оренбург": Фролов, Малых, Ойеволе, Бегич, Андреев, Терехов, Сутормин, Мишкич, Бреев (Чиркин, 90+5), Попович (Афонин, 79), Деспотович (А.В.Козлов, 82).

"Динамо" (Москва): Шунин, А.А.Козлов, Хольмен (Евгеньев, 74), Шуньич, Морозов, Тетте, Юсупов, Жоаузинью, Марков, Черных (Грулев, 66), Луценко.

Предупреждения: Черных, 15. Бегич, 29. Бреев, 36. Хольмен, 38. Деспотович, 53. Андреев, 59. Луценко, 62. Тетте, 67. Попович, 74.

Таким образом, "Оренбург", имея в активе 26 очков, занимает 26 место турнирной таблицы чемпионата Росии. "Динамо" на 12 строчке с 23 баллами.

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