"Оренбург" на своем поле обыграл "Динамо"
"Оренбург" в домашнем матче переиграл "Динамо" в рамках 20-го тура РПЛ.
Победный гол забил форвард Джордже Деспотович.
Напомним, что в середине второго тайма арбитр удалил главного тренера хозяев.
"Оренбург" – "Динамо" (Москва) – 1:0 (0:0).
Гол: Деспотович, 52.
"Оренбург": Фролов, Малых, Ойеволе, Бегич, Андреев, Терехов, Сутормин, Мишкич, Бреев (Чиркин, 90+5), Попович (Афонин, 79), Деспотович (А.В.Козлов, 82).
"Динамо" (Москва): Шунин, А.А.Козлов, Хольмен (Евгеньев, 74), Шуньич, Морозов, Тетте, Юсупов, Жоаузинью, Марков, Черных (Грулев, 66), Луценко.
Предупреждения: Черных, 15. Бегич, 29. Бреев, 36. Хольмен, 38. Деспотович, 53. Андреев, 59. Луценко, 62. Тетте, 67. Попович, 74.
Таким образом, "Оренбург", имея в активе 26 очков, занимает 26 место турнирной таблицы чемпионата Росии. "Динамо" на 12 строчке с 23 баллами.
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