"Оренбург" на выезде обыграл "Уфу" в рамках 29-го тура РПЛ

"Оренбург" переиграл "Уфу" в выездном матче 29-го тура РПЛ.

Победу команде помогли принести Рикарду Алвеш и Даниэл Мишкич.

"Уфа" - "Оренбург" - 0:2 (0:1)

Голы: Рикарду Алвеш, 15 - 0:1, Мишкич, 87 - 0:2.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Никитин, Аликин, Йокич, Тилль, Сысуев (Алиев, 37), Карп (Салатич, 46), Игбун, Вомбергар (Бизяк, 66).

"Оренбург": Фролов, Малых, Шахов, Сиваков, С.Козлов, Терехов, Попович, Мишкич, Сутормин (Афонин, 90+2), Деспотович, Рикарду Алвеш.

"Оренбург" с 40 баллами располагается на 7 месте в турнирной таблице РПЛ. "Уфа" с 26 баллами занимает 14 позицию.

Не пропустите: Гершкович предложил создать "Клуб Сергея Семака" | http://soccernews.ru