"Оренбург" назвал имя нового президента клуба

Теги оренбург

"Оренбург" назвал имя нового президента клуба

Стало известно, кто назначен президентом "Оренбурга". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"В футбольном клубе "Оренбург" прошло рабочее совещание, посвященное возобновлению сезона Тинькофф-РПЛ 2019/20, с участием генерального директора предприятия "Газпром добыча Оренбург" Олега Александровича Николаева. На совещании было объявлено решение собрания учредителей о назначении на должность Президента ФК "Оренбург" заместителя генерального директора по корпоративной защите ООО "Газпром добыча Оренбург" Василия Петровича Еремякина",  - сообщается на официальном сайте.

Не пропустите: В ЦСКА прокомментировали информацию о возможном переходе форварда "Оренбурга| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, на сколько выросли долги "Манчестер Юнайтед"

Стало известно, на сколько выросли долги "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов