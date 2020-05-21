"Оренбург" назвал имя нового президента клуба

Стало известно, кто назначен президентом "Оренбурга". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"В футбольном клубе "Оренбург" прошло рабочее совещание, посвященное возобновлению сезона Тинькофф-РПЛ 2019/20, с участием генерального директора предприятия "Газпром добыча Оренбург" Олега Александровича Николаева. На совещании было объявлено решение собрания учредителей о назначении на должность Президента ФК "Оренбург" заместителя генерального директора по корпоративной защите ООО "Газпром добыча Оренбург" Василия Петровича Еремякина", - сообщается на официальном сайте.

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