"Оренбург" объяснил причины отказа играть с "Краснодаром"

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"Оренбург" объяснил причины отказа играть с "Краснодаром"

"Оренбург" подтвердил, что домашний матч 24-го тура РПЛ против "Краснодара" не состоится.

"В связи с выявлением у футболистов и сотрудников положительных тестов на COVID-19, ФК "Оренбург" принял решение о невозможности проведения матча Тинькофф-РПЛ "Оренбург" - "Краснодар". Клуб не станет подвергать опасности болельщиков и участников матча.

Также принято решение не выставлять на игру молодёжный состав. Наша молодёжная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям. Мы уважаем нашего соперника ФК "Краснодар", матчи с которым всегда носили принципиальный спортивный характер, и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодёжной командой. Такой футбол будет не интересен болельщикам и по нашему мнению принесёт репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу.

ФК "Оренбург" приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Команда продолжит подготовку к следующему матчу и приложит все усилия для выполнения поставленной задачи сохранения прописки в РПЛ", - говорится в публикации клуба.

В четверг стало известно о заболевании коронавирусом 6 футболистов и 2 сотрудников "Оренбурга", в связи с чем вся команда ушла на двухнедельный карантин.

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