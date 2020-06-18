"Оренбург" объявил о дозаявке пятерых игроков

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"Оренбург" объявил о дозаявке пятерых игроков

"Оренбург" сообщил о том, что клуб дозаявил пять футболистов.

В заявке появились защитники Георгий Зотов, Урош Ралакович, Даниил Криворучко, хавбеу Давид Бидловский и вратарь Алексей Кейняйкин.

Все футболисты вернулись из арены из других клубов РПЛ.

21 июня "Оренбург" сыграет с "Локомотивом" в рамках 23-го тура чемпионата России.

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