"Оренбург" объявил о переходе из солигорского "Шахтера" голкипера Климовича

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"Оренбург" объявил о переходе из солигорского "Шахтера" голкипера Климовича

Голкипер "Шахтера" Андрей Климович стал игроком "Оренбурга". Об этом российский клуб сообщил на своем сайте.

На данный момент неизвестно на какой срок перешел 31-летний футболист.

В этом сезоне игрок участвовал в 26 матчах, 15 из которых отстоял на ноль. Ранее он играл за минские "Звезда-БГУ" и "Динамо", "Барановичи", ровенский "Верес" (Украина), брестское "Динамо" и "Гомель".

Футболист также выступает за сборную Белоруссии.

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