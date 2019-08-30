"Оренбург" объявил о переходе из солигорского "Шахтера" голкипера Климовича
Голкипер "Шахтера" Андрей Климович стал игроком "Оренбурга". Об этом российский клуб сообщил на своем сайте.
На данный момент неизвестно на какой срок перешел 31-летний футболист.
В этом сезоне игрок участвовал в 26 матчах, 15 из которых отстоял на ноль. Ранее он играл за минские "Звезда-БГУ" и "Динамо", "Барановичи", ровенский "Верес" (Украина), брестское "Динамо" и "Гомель".
Футболист также выступает за сборную Белоруссии.
А еще: Шарлия: "Влашич - наш Азар, только не толстый"| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Вальверде заявил, что очень ждет закрытия трансферное окна в Ла Лиге
-
Почеттино: "Информация о том, что я покину "Тоттенхэм" в воскресенье, - глупые слухи"
-
Игрок "Зенита" Ригони продолжит карьеру в "Сампдории". Клубы согласовали условия контракта
-
УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы
-
СМИ: "Зенит" близок к подписанию защитника "Порту"
-
УЕФА определил потолок цен на гостевые билеты в еврокубках
-
Спаич: "У "Краснодара" хорошие перспективы в этой группе"
-
"Атлетико" хочет арендовать у "Интера" Икарди
-
Гончаренко прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы
-
Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за Комличенко
-
"Оренбург" объявил о переходе из солигорского "Шахтера" голкипера Климовича
-
Зидан надеется, что "Реал" купит этим летом Погба
-
Сульшер: "Готов обсудить со Златаном его переход в "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" с высокой долей вероятности больше не будет покупать игроков этим летом
-
5
Роналду хотел бы завершить карьеру в один год с Месси
-
Лукаку похудел на 3 килограмма после перехода в "Интер"
-
Главный тренер "Краснодара" поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа ЛЕ
-
1
Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА
-
Влашич: "ЦСКА и "Эспаньол" - фавориты в нашей группе"
-
Льоренте подпишет двухлетний контракт с "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2