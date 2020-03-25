"Оренбург" объявил о прекращении тренировок команды из-за коронавируса

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"Оренбург" объявил о прекращении тренировок команды из-за коронавируса

"Оренбург" отправил команду на карантин из-за пандемии коронавируса. Игроки будут тренироваться по индивидуальной программе.

"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Оренбургской области от 23.03.2020 в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, футбольный клуб "Оренбург" с 25 марта останавливает тренировочный процесс до особого распоряжения. Футболисты получат указания тренерского штаба по индивидуальной подготовке. Вся команда на время карантина останется в Оренбурге", - сообщается на официальном сайте клуба.

РПЛ приостановлена до 10 апреля. После 22 туров чемпионата клуб занимает 13 место в турнирной таблице.

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