"Оренбург" объявил о смене главного тренера

Руководство "Оренбурга" приняло решение сменить главного тренера во время паузы в РПЛ.

В связи с истечением срока контракта пост покинул Константин Емельянов, а вместо него назначили Ильшата Айткулова.

Вероятно, изменения на тренерском мостике команды связаны с приходом нового президента Василия Еремякина.

По итогам 22 туров "Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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