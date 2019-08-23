"Оренбург" объявил о трансферах защитника и хавбека
"Оренбург" пополнился словенским полузащитником "Рудара" Жигой Скофлеком и защитником "Динамо" Данилом Липовым, сообщает официальный сайт клуба.
Условия трансфера словенца не разглашаются, футболист подписал долгосрочный контракт. Что касается Липового, то он перешел на правах аренды до окончания сезона-2019/20.
25-летний Скофлек выступал за "Рудар" с 2018 года, провел за клуб 30 матчей и забил 14 голов. Ранее играл за "Шампион", "Алюминий" и "Сталь".
19-летний Липовой является воспитанником "Динамо". За основной состав бело-голубых он провел пять матчей.
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