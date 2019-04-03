"Оренбург" обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата России "Оренбург" победил "Крылья Советов". На 8-й минуте счет открыл Алексей Сутормин. Через несколько минут Рамиль Шейдаев сравнял счет. Вскоре хозяев вывел вперед Сильвие Бегич. Во втором тайме преимущество оренбургского клуба увеличил Михаил Сиваков.

Благодаря победе "Оренбург" вышел на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Крылья Советов" остались на 11-й позиции.

"Оренбург" – "Крылья Советов" - 3:1 (2:1)

Голы: Сутормин, 8 (с пенальти) - 1:0, Шейдаев, 21 (с пенальти) - 1:1, Бегич, 17 - 2:1, Сиваков, 54 - 3:1

"Оренбург": Фролов, Терехов, Бегич, Ойеволе (Сиваков, 46), Малых, Бреев, Мишкич, Попович (Афонин, 77), Козлов, Деспотович (Козлов, 85), Сутормин.

"Крылья Советов": Рыжиков, Бурлак, Денисов, Зотов (Антон, 66), Шишкин, Тимофеев, Самедов, Канунников, Зиньковский, Самарджич, Шейдаев (Вучичевич, 82).

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