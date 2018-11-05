"Оренбург" обыграл "Рубин" и догнал "Спартак"
"Оренбург" в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл "Рубин". Победный гол забил полузащитник Сутромин с пенальти.
"Оренбург" - "Рубин" (Казань) - 1:0.
Гол: Сутормин, 57 - с пенальти.
"Оренбург": Довбня, Малых, Бегич, Сиваков, Андреев, Терехов, Афонин, Мишкич, Сутормин, Чиркин (Чуканов, 46), Галаджан (Кулишев, 89).
"Рубин": И.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Камболов, И.Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 71), Байрамян, Полоз (Бухаров, 62).
"Оренбург" с 19-ю очками догнал "Спартак" и "Рубин" и расположился на 7-м месте.
А еще: Черчесов объявил заявку сборной России на матчи с Германией и Швецией | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Чешский миллиардер заинтересован в покупке топ-клуба Серии А
-
Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги
-
"Реал" определился с очередным кандидатом на усиление позиции левого защитника
-
Ибрагимович громко высказался об уровне АПЛ
-
"Уфа" близка к смене тренера
-
Гризманн не исключает свой переезд в Бундеслигу
-
Анонс главных событий 6 ноября
-
Главные новости дня: 5 ноября
-
"Эспаньол" - "Атлетик" - 1:0 (обзор)
-
Четыре клуба хотят подписать Мончи
-
Рабьо определился с новым местом продолжения карьеры
-
"Эспаньол" одержал победу над "Атлетиком"
-
"Хаддерсфилд" минимально переиграл "Фулхэм"
-
2
Роналду советует "Ювентусу" подписать нового вратаря
-
1
Стала известна причина непопадания Головина в заявку на матч с "Брюгге"
-
Хамес может досрочно вернуться в "Реал"
-
"Барселона" и "Реал" поборются за талантливого боснийца
-
Кононов сделал еще один шаг к "Спартаку"
-
Гендир "Локомотива" прокомментировал слухи об интересе "Барселоны" к Хеведесу и Чорлуке
-
Головин пропустит игру Лиги Чемпионов против "Брюгге"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|31
|2
|Локомотив Москва
|13
|24
|3
|Краснодар
|13
|23
|4
|Ростов
|13
|22
|5
|ЦСКА Москва
|13
|20
|6
|Оренбург
|13
|19
|7
|Спартак Москва
|13
|19
|8
|Рубин
|13
|19
|9
|Урал
|13
|16
|10
|Ахмат
|13
|16
|11
|Динамо Москва
|13
|15
|12
|Крылья Советов
|13
|14
|13
|Арсенал Тула
|13
|14
|14
|Анжи
|13
|13
|15
|Уфа
|13
|11
|16
|Енисей Красноярск
|13
|6