"Оренбург" обыграл "Рубин" и догнал "Спартак"

"Оренбург" в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл "Рубин". Победный гол забил полузащитник Сутромин с пенальти.

"Оренбург" - "Рубин" (Казань) - 1:0.

Гол: Сутормин, 57 - с пенальти.

"Оренбург": Довбня, Малых, Бегич, Сиваков, Андреев, Терехов, Афонин, Мишкич, Сутормин, Чиркин (Чуканов, 46), Галаджан (Кулишев, 89).

"Рубин": И.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Камболов, И.Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 71), Байрамян, Полоз (Бухаров, 62).

"Оренбург" с 19-ю очками догнал "Спартак" и "Рубин" и расположился на 7-м месте.

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