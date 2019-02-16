"Оренбург" обыграл "Рубин" в товарищеском матче

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"Оренбург" обыграл "Рубин" в товарищеском матче

"Оренбург" переиграл "Рубин" в товарищеском матче. Победный гол забил нападающий Андрей Козлов.

"Рубин" - "Оренбург" - 0:1 (0:1).

Гол: А. Козлов, 20. 

"Рубин": Бабурин, Камболов (Голдобин, 45), Устинов, Цаллагов, Сорокин, Микушин, Акбашев (Давиташвили, 60), Байрамян (Бухаров, 60), Могилевец, Пантелеев, Полоз.

"Оренбург": Довбня, Бегич, Мишкич, Малых, Терехов, Андреев, Сутормин, Афонин, Ойеволе, Чиркин (Попович 63), Козлов А. (Деспотович 63).

"Оренбург" располагается на 10 строчке, набрав 22 очка. "Рубин" с 25 баллами располагается на 6-й строчке - казанцы провели на одну игру больше. 

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