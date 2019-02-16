"Оренбург" обыграл "Рубин" в товарищеском матче
"Оренбург" переиграл "Рубин" в товарищеском матче. Победный гол забил нападающий Андрей Козлов.
"Рубин" - "Оренбург" - 0:1 (0:1).
Гол: А. Козлов, 20.
"Рубин": Бабурин, Камболов (Голдобин, 45), Устинов, Цаллагов, Сорокин, Микушин, Акбашев (Давиташвили, 60), Байрамян (Бухаров, 60), Могилевец, Пантелеев, Полоз.
"Оренбург": Довбня, Бегич, Мишкич, Малых, Терехов, Андреев, Сутормин, Афонин, Ойеволе, Чиркин (Попович 63), Козлов А. (Деспотович 63).
"Оренбург" располагается на 10 строчке, набрав 22 очка. "Рубин" с 25 баллами располагается на 6-й строчке - казанцы провели на одну игру больше.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10