"Оренбург" обыграл "Урал" в гостевом матче РПЛ
"Урал" проиграл "Оренбургу" в домашнем матче 15-го тура РПЛ.
В составе победителей голами отметились Джоэль Фамейе и Рикарду Алвеш. У хозяев единственный гол забил Эрик Бикфалви.
"Урал" - "Оренбург" - 1:2 (0:2)
Голы: Фамейе, 4 - 0:1, Рикарду Алвеш, 45+1 - 0:2, Бикфалви, 64 - 1:2.
"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов (Панюков, 82), Димитров (Ильин, 57), Аугустыняк, Бавин (Егорычев, 63), Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк.
"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Радакович, Аюпов, Зотов, Рогич, Мишкич, Рикарду Алвеш, Черных (Кулишев, 73), Фамейе (Афонин, 90+2).
В турнирной таблице чемпионата России обе команды набрали по 18 очков. "Оренбург" располагается на 6 месте, "Урал" занимает 7 строчку.
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|Спартак Москва
|14
|18
|8
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|Крылья Советов
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|10
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|14
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|Динамо Москва
|15
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