"Оренбург" одержал победу в первом матче в 2019 году



"Оренбург" в рамках подготовки ко второй части сезона добился победы над румынской "Астрой" со счетом 3:2. Победу российскому клубу, который проводит сбор в турецком Белеке, принесли голы Вадима Афонина, Андрея Козлова и Рикарду Алвеша.

"Оренбург" (Россия) - "Астра" (Румыния) - 3:2 (1:2)

Голы: Афонин, 43 (1:2). Рикарду Алвеш, 69 (2:2). Козлов, 84 (3:2).

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