"Оренбург" официально обратился к "Рубину" с просьбой о переносе матча

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"Оренбург" официально обратился к "Рубину" с просьбой о переносе матча

"Оренбург" попросил "Рубин" перенести матч 26-го тура РПЛ из-за вспышки коронавируса в команде.

"ФК "Оренбург" направил письмо в адрес ФК "Рубин" с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ "Рубин" - "Оренбург" на резервную дату 19 июля. Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно", - говорится в публикации приволжского клуба в твиттере.

Ранее сообщалось, что казанцы одобрят перенос игры, поэтому 5 июля она не состоится.

Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации "Оренбург" уже не смог принять участие в матчах с "Краснодаром" и "Уралом".

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