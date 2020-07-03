"Оренбург" официально обратился к "Рубину" с просьбой о переносе матча
"Оренбург" попросил "Рубин" перенести матч 26-го тура РПЛ из-за вспышки коронавируса в команде.
"ФК "Оренбург" направил письмо в адрес ФК "Рубин" с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ "Рубин" - "Оренбург" на резервную дату 19 июля. Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно", - говорится в публикации приволжского клуба в твиттере.
Ранее сообщалось, что казанцы одобрят перенос игры, поэтому 5 июля она не состоится.
Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации "Оренбург" уже не смог принять участие в матчах с "Краснодаром" и "Уралом".
Не пропустите: В "Оренбурге" рассказали, почему решили не выставлять молодежь против "Урала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Лерой Сане определился с игровым номером в "Баварии"
-
Тульский "Арсенал" выбрал нового тренера
-
Клопп прокомментировал разгромное поражение "Ливерпуля" от "Манчестер Сити"
-
Румменигге объяснил, почему "Бавария" купила Сане
-
Зидан отреагировал на информацию о возможном уходе Месси из "Барселоны"
-
"Бавария" назвала "Ливерпулю" цену на Тьяго Алькантару
-
"Оренбург" официально обратился к "Рубину" с просьбой о переносе матча
-
Сане: "Хочу выиграть с "Баварией" много титулов и в первую очередь Лигу Чемпионов"
-
1
Зидан высказался о победе "Реала" над "Хетафе"
-
Гвардиола прокомментировал разгром "Ливерпуля" в матче АПЛ
-
Официально: Сане стал игроком "Баварии"
-
"Барселона" договорилась с Хави
-
"Ливерпуль" впервые за три года пропустил 4 гола в матче АПЛ
-
Аленичев порассуждал о кубковом матче "Зенит" - "Спартак"
-
"Реал" теряет Варана
-
"Бавария" извинилась за публикацию фото Сане в своей форме до официального объявления о трансфере
-
Поражение "Ливерпуля" от "Манчестер Сити" - самое крупное для чемпиона АПЛ с 1998 года
-
Азмун повторил клубный рекорд "Зенита"
-
1
Месси решил покинуть "Барселону" в 2021 году
-
Главные новости дня: 2 июля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22