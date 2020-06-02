"Оренбург" опасается банкротства из-за отказа футболистов идти на сокращение зарплаты

Ещё один клуб РПЛ может столкнуться с серьёзными финансовыми проблемами в условиях кризиса.

По информации "Чемпионата", банкротства всерьёз опасаются руководители "Оренбурга".

В клубе считают, что краха не избежать, если футболисты не согласятся на сокращение зарплаты хотя бы на 30 процентов, а игроки пока на компромиссы не идут.

По итогам 22 туров "Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая зону вылета только на одно очко.

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