"Оренбург" определил двух кандидатов на замену Федотову, который возглавит "Сочи"

Теги оренбургнефтехимиквладимир федотов

"Оренбург" определил двух кандидатов на замену Федотову, который возглавит "Сочи"

"Оренбург" приступил к поискам нового главного тренера вместо Владимира Федотова, который, скорее всего, возглавит "Сочи", сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, оренбургский клуб рассматривает в качестве преемника Федотова его ассистента Ильшата Айткулова и главного тренера "Нефтехимика" Юрия Уткульбаева.

Ранее сообщалось, что Федотов будет представлен в качестве нового главного тренера "Сочи" в период зимней паузы в Российской Премьер-Лиги. После 18 туров "Оренбург" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. "Сочи" находится на последнем, 16-м месте, имея в активе 14 очков.

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