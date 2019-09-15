"Оренбург" переиграл "Рубин" в рамках 9-го тура РПЛ

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"Оренбург" переиграл "Рубин" в рамках 9-го тура РПЛ

"Оренбург" в домашнем матче обыграл "Рубин" в рамках 9-го тура РПЛ.

В составе победителей голами отметились Рикарду Алвеш и Артем Кулишев.

"Оренбург" - "Рубин" - 2:1 (0:0)

Голы: Рикарду Алвеш, 49 - 1:0, Башкиров, 53 - 1:1, Кулишев, 89 (с пенальти) - 2:1.

"Оренбург": Климович, Зотов, Сиваков, Козлов, Радакович, Терехов, Шкофлек (Фамейе, 66), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Галаджан, 83), Деспотович (Кулишев, 87).

"Рубин": Дюпин, Данченко, Плиев, Уремович, Степанов, Могилевец, Иг.Коновалов, Башкиров (Кварацхелия, 80), Ташаев, Марков (Кьяртанссон, 73), Зуев.

"Оренбург" с 8 баллами занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, у "Рубина" 10 баллов и 10 строчка.

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