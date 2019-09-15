"Оренбург" переиграл "Рубин" в рамках 9-го тура РПЛ
"Оренбург" в домашнем матче обыграл "Рубин" в рамках 9-го тура РПЛ.
В составе победителей голами отметились Рикарду Алвеш и Артем Кулишев.
"Оренбург" - "Рубин" - 2:1 (0:0)
Голы: Рикарду Алвеш, 49 - 1:0, Башкиров, 53 - 1:1, Кулишев, 89 (с пенальти) - 2:1.
"Оренбург": Климович, Зотов, Сиваков, Козлов, Радакович, Терехов, Шкофлек (Фамейе, 66), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Галаджан, 83), Деспотович (Кулишев, 87).
"Рубин": Дюпин, Данченко, Плиев, Уремович, Степанов, Могилевец, Иг.Коновалов, Башкиров (Кварацхелия, 80), Ташаев, Марков (Кьяртанссон, 73), Зуев.
"Оренбург" с 8 баллами занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, у "Рубина" 10 баллов и 10 строчка.
Не пропустите: Защитник ЦСКА Гогуа поделился ожиданиями от матча с "Тамбовом"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Шюррле выразил желание выучить русский язык
-
Младший сын Симеоне перешел в "Атлетико"
-
"Барселона" без Месси разобрала "Валенсию", но провела ужасный матч в обороне! Коллектив Эрнесто Вальверде все еще не внушает уверенности
-
Антон Миранчук пропустит матч "Локомотива" с "Байером"
-
Прессинг "Норвича" загнал "Ман Сити" в будку и поднял настроение Клоппу! Разбираем сенсационный матч 5 тура АПЛ
Лента новостей
-
"Реал" теряет Рамоса перед матчем с ПСЖ
-
Кононов ответил на вопрос об отставке
-
Перес заявил, что игроки "Реала" заслужили уважение и любовь фанатов
-
Зидан высказался об игре Хамеса Родригеса
-
"Оренбург" переиграл "Рубин" в рамках 9-го тура РПЛ
-
Шюррле выразил желание выучить русский язык
-
"Дженоа" проиграла в домашнем матче Серии А "Аталанте" (видео голов)
-
"Эйбар" - "Эспаньол" - 1:2 (видеообзор встречи)
-
Соперник ЦСКА на выезде обыграл "Эйбар" (видео голов)
-
Кононов рассказал, как мотивирует "Спартак"
-
Месси возобновил занятия в общей группе "Барселоны"
-
Цорн заявил, что Кононов не собирается уходить из "Спартака"
-
Младший сын Симеоне перешел в "Атлетико"
-
Каррера выразил соболезнования семье умершего болельщика "Спартака"
-
Главный тренер "Крыльев Совета" заявил, что принял бы в команду Кокорина и Мамаева
-
2
"Барселона" без Месси разобрала "Валенсию", но провела ужасный матч в обороне! Коллектив Эрнесто Вальверде все еще не внушает уверенности
-
Симеоне высказался о поражении "Атлетико" в матче с "Реал Сосьедадом"
-
Антон Миранчук пропустит матч "Локомотива" с "Байером"
-
Защитник ЦСКА Гогуа поделился ожиданиями от матча с "Тамбовом"
-
Прессинг "Норвича" загнал "Ман Сити" в будку и поднял настроение Клоппу! Разбираем сенсационный матч 5 тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4