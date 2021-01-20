"Оренбург" подписал украинского хавбека
Украинский полузащитник Александр Нойок сообщил о переходе в российский "Оренбург"
"Рад быть частью "Оренбурга". Спасибо за новый вызов, вперед к самым высоким целям", — написал Нойок на своей странице в Instagram.
Футболист достался "Оренбургу" бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.
28-летний Нойок ранее выступал за "Шахтер", "Говерлу", "Металлист", донецкий "Металлург", минское "Динамо" и "Динамо-Брест". Сыграл 21 матч за молодежную сборную Украины и забил два гола. Чемпион Беларуси, двукратный обладатель Суперкубка Беларуси.
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