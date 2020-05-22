"Оренбург" подтвердил пять случаев заболевания коронавирусом в клубе. Четверо уже выздоровели

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"Оренбург" подтвердил пять случаев заболевания коронавирусом в клубе. Четверо уже выздоровели

"Оренбург" опубликовал официальное заявление по поводу ситуации в клубе с заражением коронавирусной инфекцией.

Клуб подтвердил, что сейчас COVID-19 болеет тренер вратарей Платон Захарчук.

Ещё у четверых представителей команды выявлены антитела, то есть они были инфицированы, но уже выздоровели. Это футболисты Филип Рогич, Жига Шкофлек, Андреа Чуканов и тренер по физподготовке Евгений Стукалов.

По итогам 22 туров "Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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