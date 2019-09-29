"Оренбург" показал, как игроки отпраздновали победу над "Спартаком"

Пресс-служба "Оренбурга" опубликовала видео из раздевалки после победы команды в гостевом матче 11-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:1).

"Спартак" - "Оренбург" - 1:2", - сообщается в официальном Twitter оренбургского клуба.

Победу оренбуржцам принесли голы Малых и Деспотовича. Гости сумели одержать победу, хотя половину второго тайма играли в меньшинстве.

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