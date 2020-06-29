"Оренбург" поместил 10 членов команды на карантин и ждет предписания Роспотребнадзора перед матчем с "Уралом"

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"Оренбург" поместил 10 членов команды на карантин и ждет предписания Роспотребнадзора перед матчем с "Уралом"

"Оренбург" ждет предписания Роспотребнадзора по допуску к матчу 25-го тура чемпионата России с "Уралом". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

На данный момент 10 представителей клуба находятся на карантине, остальные регулярно сдают тесты на коронавирус.

Встреча с "Уралом" запланирована на 1 июля.

Ранее сообщалось, что в "Оренбурге" 8 человек сдали положительные тесты на коронавирус. Из-за этого клуб пропустил матч 24-го тура с "Краснодаром", за что оренбуржцам, скорее всего, будет засчитано техническое поражение.

Не пропустите: "Оренбург" может получить два технических поражения подряд из-за вспышки коронавируса| http://soccernews.ru
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