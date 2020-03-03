"Оренбург" продлил контракт с португальским легионером

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"Оренбург" продлил контракт с португальским легионером

"Оренбург" в своём официальном твиттере объявил о продлении контракта с полузащитником Рикарду Алвешем.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона 2021/22. 

26-летний португалец выступает за российский клуб с сентября 2018 года, сыграл 31 матч, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Предыдущий договор между Алвешем и "Оренбургом" истекал грядущим летом.

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