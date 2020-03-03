"Оренбург" продлил контракт с португальским легионером

"Оренбург" в своём официальном твиттере объявил о продлении контракта с полузащитником Рикарду Алвешем.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона 2021/22.

26-летний португалец выступает за российский клуб с сентября 2018 года, сыграл 31 матч, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Предыдущий договор между Алвешем и "Оренбургом" истекал грядущим летом.

Не пропустите: Полиция провела обыски у 18 футбольных фанатов после драк в центре Москвы. | http://soccernews.ru