"Оренбург" продлит контракт с главным тренером Федотовым на два года

Врио президента "Оренбурга" Владимир Кияев сказал, что доволен работой тренерского штаба команды, и, в частности главным тренером Владимиром Федотовым. Также он заявил, что заключил контракт со специалистом еще на два года, передает Урал56.Ру.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ "Оренбург" занял 7 место в турнирной таблице.

"Очень доволен работой тренерского штаба. Они большие молодцы. Вижу, как Владимир Федотов ответственно и неравнодушно относится к тренировочному процессу. По сравнению с предыдущим тренером - небо и земля.

С Владимиром Федотовым продлеваем контракт на два года. Еще не подписали, но он у нас автоматически подписывается. С ним мы уже все обговорили. Мы заинтересованы в том, чтобы он продолжил работу в нашем клубе", - сказал президент.

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