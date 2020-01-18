"Оренбург" проиграл "Словану" в товарищеском матче

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"Оренбург" проиграл "Словану" в товарищеском матче

"Оренбург" минимально проиграл "Словану" в товарищеском матче.

"Оренбург" - Слован Бр" - 0:1 (0:1)

Гол: Моха, 6.

"Оренбург": Климович, Сиваков, Малых, Терехов, Радакович, Готлиб, Черных, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Силла.

В следующем товарищеском матче команда сыграет со "Славией".

После 19 туров РПЛ "Оренбург" занимает 14 место в турнирной таблице.

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