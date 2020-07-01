"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом

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"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом

Роспотребнадзор не дал разрешения "Оренбургу" участвовать в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против "Урала", сообщается на официальном сайте премьер-лиги.

Напомним, у 10 представителей клуба недавно был выявлен коронавирус. Команда находится на карантине.

Скорее всего, "Оренбургу" будет присуждено техническое поражение со счетом 0:3. Ранее клубу уже засчитывали поражение за неявку на матч с "Краснодаром" также из-за коронавируса.

После 24 матчей РПЛ клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

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