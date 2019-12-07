"Оренбург" рассматривает двух кандидатов на пост тренера

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"Оренбург" рассматривает двух кандидатов на пост тренера

"Оренбург" продолжает поиски нового тренера.

Сообщается, что клуб решил обратить взор на тренеров своей системы, а именно на Ильшата Айткулова и Константина Емельянова.

Ранее пост тренера клуба покинул Владимир Федотов, который возглавил "Сочи".

После 18 туров "Оренбург" идет в РПЛ на 13-й позиции.

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