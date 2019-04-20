"Оренбург" разгромил "Ростов" в матче 24-го тура чемпионата России

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"Оренбург" разгромил "Ростов" в матче 24-го тура чемпионата России

"Оренбург" в домашнем матче 24-го тура РПЛ разгромил "Ростов".

Победу команде помогли принести голы Матиаса НорманнаАртема Галаджана и Григория Чиркина

"Оренбург" - "Ростов" - 3:0 (1:0)

Голы: Норманн, 41 (в свои ворота) - 1:0, Галаджан, 60 - 2:0, Чиркин, 90+1 - 3:0.

"Оренбург": Довбня, Ойеволе, Андреев (Сиваков, 29), Бегич (Шахов, 58), Чуканов, Сутормин, Мишкич, Бреев (Чиркин, 23), Попович, Галаджан, Деспотович.

"Ростов": Песьяков, Логашов (Зуев, 60), Сигурдссон, Новосельцев, Мевля, Чернов, Норманн, Глебов, Еременко, Сигурдарсон (Попов, 67), Шомуродов (Зайнутдинов, 90+2).

"Ростов" располагается на 7 строчке в турнирной таблице. "Оренбург", который ранее обыграл ЦСКА (3:2) вышел на 6 место.

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